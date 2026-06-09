Gürsu Kent Meydanı Projesinde Yıkım Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürsu Kent Meydanı Projesinde Yıkım Töreni

Gürsu Kent Meydanı Projesinde Yıkım Töreni
09.06.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Kent Meydanı projesi kapsamında eski PTT binası yıkıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yapımı süren Gürsu Kent Meydanı projesi kapsamında eski PTT binası olarak bilinen binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Toplam 15 dönümlük alanda planlanan, kapalı otopark, olası afet durumları sığınak ve çeşitli ortak alanların ilçeye kazandırılması hedeflenen proje kapsamında yapılacak yıkım çalışması için eski PTT binası önünde tören düzenlendi.

Törende konuşma yapan Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Gürsu'ya faydalı olabilecek ve vizyon ortaya koyabilecek bir projenin başlangıcında burada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gürsu gibi hızlı ve kontrolsüz göç nedeniyle plansız büyüyen ilçelerde bu tür projelerin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu ifade eden Biba, "Bittiğinde ilçeye değer anlamında çok da kıymetli olan projeler. Bu tür sosyal donatı alanı içeren projeler bir şehrin vizyonunu, kimliğini ortaya koyar. Ben de bu manada Gürsu belediye başkanımızın bu vizyonundan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Biba, proje bittiğinde Gürsu için çok kıymetli bir meydan olacağını belirterek, altında otoparkı olan ve bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan bir alan oluşturulacağını aktardı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da geçmiş 30 yılda tüm belediye başkan adaylarının hayalinin buraya bir meydan oluşturmak olduğunu söyledi.

Proje için 550 hissedarla görüştüklerini belirten Işık, şöyle konuştu:

"Tam 3 bin 200 metrekare alanda bugüne dek güncel rakamlarla 300 milyon lira tutarında kamulaştırma yaptık. Hali hazırda yıkacağımız binada hizmet veren Türk Telekom hizmetlerinin aksamaması için sadece Türk Telekom için yeni bir bina yapımını sağladık. Uzun ve yorucu bir bürokrasi sürecinden sonra nihayet projemizin önündeki en son engeli de bugün sizlerle beraber yıkıyoruz. Hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından temsili yıkım töreni yapıldı.

Programa Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Gürsu, Bursa, Yaşam, PTT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürsu Kent Meydanı Projesinde Yıkım Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum
14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:46:03. #7.13#
SON DAKİKA: Gürsu Kent Meydanı Projesinde Yıkım Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.