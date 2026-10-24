Guterres, İsrail'in El Halil sonrası kısıtlamalarından endişeli olduğunu söyledi - Son Dakika
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Guterres, İsrail'in El Halil sonrası kısıtlamalarından endişeli olduğunu söyledi

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Guterres, İsrail\'in El Halil sonrası kısıtlamalarından endişeli olduğunu söyledi
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BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Batı Şeria'daki kısıtlamalarından endişe duyduğunu açıkladı. Dujarric, El Halil yakınlarında iki İsrail askerinin öldüğü saldırı sonrası kısıtlamaların Filistinlilerin hareketini ve hizmetlere erişimini kısıtladığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Ekim (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinli yerleşim alanlarına uyguladığı geniş çaplı kısıtlamalardan derin endişe duyduğunu söyledi.

Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric cuma günü yaptığı açıklamada, El Halil kenti yakınlarında iki İsrail askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından uygulanan kısıtlamaların Filistinlilerin hareket özgürlüğünü, temel hizmetlere erişimini ve geçim kaynaklarını ciddi şekilde kısıtladığını belirtti.

Sözcü, Guterres'in El Halil'de evlerin yıkıldığına ve Filistinlilerin yerlerinden edildiğine ilişkin haberlerden de endişe duyduğunu söyledi.

Dujarric, "Genel Sekreter, 2026 yılında İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının sayısının benzeri görülmemiş düzeye ulaştığını belirterek yaşanan şiddeti kınadı. Guterres, İsrail'in işgalci güç olarak uluslararası hukuk uyarınca Filistin halkını bu tür saldırılardan koruma ve failleri yargı önüne çıkarma yükümlülüğünü hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Dujarric, Gazze'de çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybetmesinden ve yaklaşan kış mevsimi öncesinde yardımlara yönelik ciddi kısıtlamalardan derin endişe duyduğunu belirterek, Guterres'in sivillerin korunmasına yönelik acil çağrısını yineledi. Açıklamada tüm taraflara şiddet eylemlerine derhal son verme, itidalli davranma ve gerilimi daha da artırabilecek adımlardan kaçınma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Xinhua
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