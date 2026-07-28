Guterres KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Görüştü - Son Dakika
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Guterres KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Görüştü

Guterres KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Görüştü
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul ederek Kıbrıs çözümünü görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Guterres ve heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk halkının adil ve kalıcı bir çözüme yönelik güçlü iradesinin farkında olduğunuzu düşünüyorum. Güven yaratıcı önlemler konusunda üzerimize düşeni yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. 2004 ve 2017 yıllarında yaşanan deneyimlerden farklı olarak, bu kez ortak hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak yeni ve gerçekçi bir metodoloji üzerinde çalışıyoruz."

Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi konusundaki çabalarını desteklediklerini, çabalara destek anlamında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres de görüşme öncesi yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İki toplumun çözüm arayışına destek olmak amacıyla elimizden gelen her şeyi yapma kararlılığındayız. Bir çözümün aynı zamanda garantör ülkelerin katkısına da bağlı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, iki toplumun refahını ve çözüme ulaşma kararlılığını güçlendirecek her türlü katkıyı sağlamaya büyük önem veriyoruz."

Bugün önünde bulunan önemli fırsatların değerlendirilmesine katkı sağlayacak ve süreci ileriye taşıyacak her türlü çabayı desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Guterres, Kıbrıs'ta olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, kabul sonrası çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada da Kıbrıslılar ile dayanışma içerisinde, garantörler ile sorunun çözümüne yardımcı olma kararlılığını vurgulayarak, her iki tarafın yararına olacak güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesine katkı sağlayacaklarını söyledi.

Guterres, Rum lider Hristodulidis ile de görüştü

Guterres, Kıbrıs ziyareti kapsamında bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile de bir araya geldi.

Rum Başkanlık Sarayı'ndaki görüşmenin ardından Guterres yaptığı açıklamada, bölgedeki kaos ve bazı jeopolitik değişimlerin Kıbrıs'ı istenmeyen gelişmelerin merkezine aniden yerleştirebilme olasılığına karşın, çözüm için bir an varsa onun da şu an olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs programı, ara bölgede Ledra Palace Hotel önünde yer alan BM anıtına çelenk koyma töreniyle devam etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Görüştü - Son Dakika

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