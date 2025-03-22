Guterres, Öğrencilere Umut ve Adalet Çağrısında Bulundu

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belçika'daki KU Leuven ve UCLouvain Katolik üniversitelerinden fahri doktora ünvan aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencilerine seslenerek, "Sizi, insan onurunun ön saflarında yer almaya çağırıyorum. Kayıtsızlığı reddedin, umudu seçin. Haksızlıkla yüzleşin, gerçeği savunun" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Belçika'da bulunan KU Leuven ve UCLouvain Katolik üniversitelerinde dün gerçekleşen törende fahri doktora ünvanı aldı. Her iki rektör tarafından karşılanan Guterres, akademik oturumda konuşma yaptıktan sonra Üniversite Kütüphanesi'nin miras koleksiyonunu ziyaret etti.

Guterres, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı paylaşımında akademik oturumda yaptığı konuşmasını paylaşarak, dünyanın dört bir yanındaki üniversite öğrencilerine seslendi. Guterres, konuşmasında, "Her nesil belirleyici seçim anlarıyla karşı karşıyadır. Ancak yine de hiçbiri bizim araçlarımıza, bilgimize ve küresel farkındalığımıza sahip değil. Bugün tarihi kutluyoruz. Fakat tarih de gözlerimizin önünde gerçekleşiyor ve sizi insan onurunun ön saflarında yer almaya çağırıyorum. Kayıtsızlığı reddedin, umudu seçin. Haksızlıkla yüzleşin, gerçeği savunun" dedi.