Guterres: Savaş Barışa Tehdit

23.02.2026 22:14
BM Genel Sekreteri Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uluslararası barışa tehdit olduğunu vurguladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı "kolektif bilincimizde bir leke" şeklinde niteleyerek savaşın, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olmaya devam ettiğini belirtti.

Guterres, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Rusya'nın BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'ya "topyekün işgal" başlatmasının üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Guterres, "Bu yıkıcı savaş, kolektif bilincimizde bir leke olarak kalırken, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olmaya devam etmektedir." ifadesine yer verdi.

Guterres, savaşın ne kadar uzun sürerse, o kadar ölümcül hale geleceğine değinerek "Bu çatışmanın yükünü siviller çekiyor, 2025 yılı Ukrayna'da en fazla sivil ölümünün yaşandığı yıl oldu. Bu kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış için tam ve koşulsuz ateşkes çağrısı yapan Genel Sekreter, barışın adil olması için BM Şartı ile uluslararası hukuka uygun olması ve Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

