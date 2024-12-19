Guterres: Suriye'de Umut ve Hesap Verme Zorunluluğu - Son Dakika
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Guterres: Suriye'de Umut ve Hesap Verme Zorunluluğu

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye halkının geleceğinin onlara bırakılması gerektiğini vurguladı.

19.12.2024 19:49
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de işlenen suçlarla ilgili hesap verme zorunluluğunun yerine getirilmesi için tüm uluslararası mekanizmalara destek sağlanması gerektiğini belirtti.

Guterres, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

" Orta Doğu, birçok yangınla kavrulurken bugün Suriye'de bir umut ışığı var. Bu ışığın sönmesine izin verilmemeli. Suriye halkı, tarihin ve fırsatların kesiştiği bir dönüm noktasında duruyor. Bu fırsat kaçırılmamalı." diyen Guterres, Suriye'de yaklaşık 50 yıldır süren diktatörlük rejiminin sona ermesinin büyük umutlar doğurduğunu dile getirdi.

Guterres, Suriye halkının umudunu paylaştıklarını ve onlarla dayanışma içinde olduklarını belirterek, mevcut dönemin Suriye halkının uzun zamandır talep ettikleri isteklerini yerine getirmeleri için bir şans olduğunu söyledi.

Diğer taraftan mevcut durumun dikkatli bir şekilde yönetilmemesi halinde kaydedilen ilerlemenin kaybolma riski bulunduğuna işaret eden Guterres, "Siyasi geçiş süreci Suriyeliler tarafından tüm Suriyeliler için gerçekleştirilmelidir." dedi.

Guterres, siyasi geçiş sürecinin "kapsayıcı, güvenilir ve barışçıl" olması gerektiğinin altını çizerek, "yeni Suriye"ye tüm toplumların dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

BM'nin bu süreci kolaylaştırmaya odaklandığını, BM Suriye Özel Temsilcisi'nin bu hafta Şam'da görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Guterrres, kendisinin de bölgede bazı liderlerle yakın irtibatının sürdüğünü bildirdi.

Suriye'nin dünyadaki en büyük insani krizlerden biriyle de mücadele ettiğini belirten Guterres, mevcut durumda ihtiyaçların arttığına dikkati çekti.

Suriye'nin birçok bölgesinde istikrarın sağlandığını ancak bazı bölgelerde sivillere yönelik riskin sürdüğünü ve terör örgütü DEAŞ'ın hala tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydeden Guterres, "Sivillerin korunması en temel önceliğimiz olmalı." dedi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının sonlandırılmasını istedi

Guterres, diğer taraftan İsrail'in yoğun saldırılarının da sürdüğünü anımsatarak, "Bunlar Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal etmektedir ve sonlandırılmalıdır." ifadesini kullandı.

BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) birçok bölgede İsrail ordusuna ait personel ve teçhizatın bulunduğunu gözlemlediğini aktaran Guterres, "Tampon bölgede BM barış gücü dışında hiçbir askeri güç bulunmamalıdır. Nokta. İsrail ve Suriye, hala tamamen geçerli olan 1974 Anlaşması'na saygı duymalıdır." diye konuştu.

Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluşa başkan atadı

Guterres, Suriye'de kayıp kişilerin akıbetinin belirlenmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, belirsizliğin acısıyla yaşamaya devam edenlere desteğini yineledi.

BM Genel Kurulu'nun 30 Haziran 2023'te Suriye'de Kayıp Kişilerin Araştırılması için Bağımsız Kuruluş oluşturduğunu anımsatan Guterres, kuruluşun başkanlığına daha önce Meksika'da kayıp insanları arama girişimlerinin öncülüğünü yürüten Karla Quintana'yı atadığını duyurdu.

Guterres, Quintana ve ekibinin görevini yerine tam olarak yerine getirmesine izin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri, Suriye'de işlenen suçlarla ilgili hesap verme zorunluluğunun yerine getirilmesi için tüm uluslararası mekanizmalara destek sağlanması gerektiğini kaydetti.

"Suriye'nin geleceği Suriye halkı tarafından şekillendirilmeli"

Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Guterres, tüm saldırıların da derhal sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, "Bu, kritik bir an. Umut ve tarihin kesiştiği ancak aynı zamanda büyük bir belirsizliğin yaşandığı bir dönem. Bazıları durumu kendi dar çıkarları için kullanmaya çalışacaktır." uyarısında bulundu.

Suriye halkının büyük acılar çektiğini söyleyen Guterres, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine işaret ederek, ülkenin geleceğinin uluslararası toplumun desteğiyle Suriye halkı tarafından şekillendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guterres: Suriye'de Umut ve Hesap Verme Zorunluluğu - Son Dakika

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