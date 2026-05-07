Guterres'ten Göçmenler Hakkında Önemli Açıklamalar

07.05.2026 19:14
BM Genel Sekreteri Guterres, göçün yanlış bilgilendirme ile çarpıtıldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, göçmenliğin korku ve yanlış bilgilendirme ile çarpıtıldığını belirterek "Göçmenler, siyasi kazanç için günah keçisi ilan ediliyor." dedi.

Guterres, BM Genel Kurulu salonunda yapılan İkinci Uluslararası Göç İnceleme Forumu'nda konuştu.

Göçün, insanlık tarihinin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Guterres, insanlığın kendisi kadar eski bu olgunun dünya genelinde toplumların kurulmasına, ekonomilerin büyümesine ve yeniliklerin teşvik edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Guterres, "Ancak bugün göç, korku ve yanlış bilgilendirme ile çarpıtılıyor. Göçmenler siyasi kazanç için günah keçisi ilan ediliyor. Kamuoyu söyleminde insanlıktan çıkarılarak haklarından ve onurlarından mahrum bırakılıyorlar." diye konuştu.

Göçün kendisinin bir kriz olmadığını belirten Guterres, bunu kriz haline getiren şeyin, dünyanın, göçü birlikte yönetme konusundaki kolektif başarısızlığı olduğunu ifade etti.

Genel Sekreter, son dört yıl içinde çoğu kadın ve kız çocuğu, en az 200 bin kişinin insan ticareti kurbanı olduğuna işaret ederek sadece iki yılda göç yollarında 15 binden fazla insanın öldüğü veya kaybolduğu bilgisini paylaştı.

Hiçbir ülkenin göç sorununu tek başına yönetemeyeceğini belirten Guterres, sınırlar ötesinde, hükümetler arasında, toplumun genelinde işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Guterres, göç sorununun çözümünde, insan haklarının ön planda tutulması, göç yollarının güvenli hale getirilerek kaçakçı ve insan tacirlerine fırsat tanınmaması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
