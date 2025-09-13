Guterres'ten Haiti'deki Katliama Kınama

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Haiti'de 42 kişinin çeteler tarafından öldürüldüğü saldırıları şiddetle kınadığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, söz konusu saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres'in, Haiti'de aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu 42 kişinin çetelerin saldırıları sonucunda öldürülmesini şiddetle kınadığını belirtti.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Haiti'yi sarsan şiddet olaylarının boyutundan endişe duymakta ve Haiti makamlarına, bu ve diğer tüm insan hakları ihlallerinin faillerinin adalete teslim edilmesi için çağrıda bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Haiti'de yerel hükümet yetkilisi Joseph Louis Baptiste, çetelerin, başkent Port-au- Prince'in kuzeyindeki bir balıkçı köyünde 4 yaşında bir çocuk ve ailesi de dahil olmak üzere en az 42 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Çetelerin saldırılarının devam ettiğini aktaran Baptiste, bu saldırıların bölgede etkili devlet müdahalesine acil ihtiyaç duyulduğunu gösterdiğini vurgulamıştı.

Baptiste, katliamın yerel bir çete liderinin öldürülmesiyle ilişkili olduğunu, polis ve sivillerin saldırıları durdurmaya çalıştığını kaydetmişti.