Guterres'ten Hindistan-Pakistan Uyarısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 6 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde Güvenlik Konseyi Salonu'nun dışında basın toplantısı düzenledi, 5 Mayıs 2025.
Guterres, pazartesi günkü basın toplantısında Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili taraflara, "Askeri çözüm, çözüm değildir. Yanılgıya düşülmemeli" uyarısında bulundu. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)
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