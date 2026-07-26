Guterres'ten İsrail İhlallerine Eleştiri - Son Dakika
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Guterres'ten İsrail İhlallerine Eleştiri

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BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Suriye egemenliğini ihlal etmesini kabul edilemez buldu.

??????ŞAM (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in ihlallerini eleştirerek Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail'in 1974 tarihli "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Guterres, bu ihlallere son verilmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, paylaşımında "Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne tam olarak saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10'dan fazla üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Guterres'ten İsrail İhlallerine Eleştiri - Son Dakika

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