Guterres'ten Sudan için acil eylem çağrısı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Sudan'daki çatışma nedeniyle ciddi bir şekilde Sahra'dan Afrika Boynuzu'na, oradan Kızıldeniz'e uzanan bir bölgesel istikrarsızlığın tetiklenme riskiyle karşı karşıyayız." uyarısında bulundu.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Sudan oturumundaki konuşmasında, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmaların başlamasının üzerinden 18 ay geçtiğine işaret ederek, Sudan'da acının her gün arttığını söyledi.

Antonio Guterres, halihazırda ülkede 25 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu, Sudan halkının "şiddet kabusu" yaşadığını dile getirdi. Binlerce sivilin öldüğünü, diğerlerinin tecavüz ve cinsel şiddet gibi korkunç suçlara maruz kaldığını belirten Guterres, Cezira eyaletinde toplu öldürme ve cinsel şiddete ilişkin raporların dehşet verici olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Sudan halkı aynı zamanda açlık kabusu yaşıyor. Ülkede 750 bin kişi korkunç düzeyde gıda güvencesizliği ve kıtlıkla mücadele ediyor." dedi.

Sudan halkının salgın "hastalık ve yerinden edilme kabusu" da yaşadığını ifade eden Guterres, 11 milyon kişinin yerinden edildiğini, 3 milyon kişinin ise komşu ülkelere kaçtığını bildirdi.

Guterres, yoğun yağmurlar ve sellerle birlikte aynı zamanda Sudan halkının "toplu etnik şiddete" maruz kaldığına dikkati çekerek, sürekli olarak taraflara çatışmaya son verme ve müzakere masasına gelme çağrısında bulunduklarını anımsattı. Bunun yerine tarafların gerginliği ve askeri faaliyetlerini artırdığını kaydeden Guterres, dış güçlerin de ateşi körüklediğini dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, "Sudan'daki çatışma nedeniyle ciddi bir şekilde Sahra'dan Afrika Boynuzu'na, oradan Kızıldeniz'e uzanan bir bölgesel istikrarsızlığın tetiklenme riskiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Sahada eyleme ihtiyaç var"

BMGK'de kabul edilen 2736 sayılı kararın güçlü bir sinyal yolladığını vurgulayan Guterres, "Ancak bizim sahada eyleme ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Guterres, öncelikli olarak çatışmaların acilen sonlandırılması ve sivillerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

İnsani yardımın engelsiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasının şart olduğunu ifade eden Guterres, üye ülkelere de Sudan'a fonlarını artırma çağrısında bulundu.

Antonio Guterres, "Artık belirleyici adım atma ve Sudan halkına barış sağlama zamanı." sözlerini sarf etti.