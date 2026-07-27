Guterres'ten Suriye Vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, istikrarlı ve kapsayıcı bir Suriye'nin bölge genelinde ve ötesinde refaha katkı sağlayacağını belirtti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Guterres, "İstikrarlı ve kapsayıcı bir Suriye, bölge genelinde ve ötesinde istikrar ve refaha katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Guterres, "Önümüzdeki süreç kolay olmayacak, ancak herkesin onur, eşitlik, güvenlik ve barış içinde yaşayabileceği bir ülkenin inşasına yardımcı olmak için gerçek bir fırsat var." değerlendirmesinde bulundu.