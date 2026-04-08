Guterres'ten Trump'a Tepki

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerine ilişkin, sivil halka yönelik saldırıların asla haklı gösterilemeyeceğini vurguladı.

Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir askeri hedef, bir toplumun altyapısının toptan yok edilmesini veya sivil halka kasten acı çektirilmesinin gerekçesini oluşturamaz." ifadesini kullandı.