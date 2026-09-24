Guterres, UNRWA için uyardı, durum sürdürülemez, bölgesel istikrar tehlikede - Son Dakika
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Guterres, UNRWA için uyardı, durum sürdürülemez, bölgesel istikrar tehlikede

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BM Genel Sekreteri Guterres, UNRWA'nın mali krizde olduğunu ve durumun sürdürülemez olduğunu belirterek üye devletleri harekete geçmeye çağırdı. Guterres, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki UNRWA personelinin yaklaşık 400'ünün öldürüldüğünü açıkladı.

NEW Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) büyük zorluklarla ve mali krizle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Mevcut durum sürdürülebilir değil, bölgesel istikrar tehlikede. Üye devletler derhal harekete geçmeli." dedi.

Guterres, New York'ta BM 81. Genel Kurul marjında düzenlenen UNRWA'ya ilişkin Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Filistinli mültecilere ve UNRWA'nın BM Genel Kurulu'nca verilen hayati görevine desteğinin sürdüğünü belirten Guterres, Ajans'ın çalışmalarına kararlı şekilde destek veren ülkelere teşekkür etti.

Filistinli mültecilerin bölge genelinde ciddi ve sürekli tehlikelerle karşı karşıya olduğunu ifade eden Guterres, Gazze'de geçen yıl ekimde ilan edilen ateşkesin ardından yardımların yeniden ulaştırılmasının bir miktar rahatlama sağladığını ancak koşulların hala dayanılmaz olduğunu söyledi.

Guterres, İsrail'in saldırılarının günde ortalama 4 kişinin ölümüne yol açtığını, hayatını kaybedenlerin 4'te 1'inin çocuk olduğunu belirterek, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlal edildiğini dile getirdi.

Gazze'ye insani erişimin ciddi şekilde kısıtlandığını ve insanların yaşadığı acının çok büyük olduğunu kaydeden Guterres, bölgede gıdanın kıt, barınma imkanlarının yetersiz olduğunu vurguladı.

Gasbedilen Filistin topraklarında saldırılar rekor seviyede

Guterres, gasbedilen Filistin topraklarına yönelik saldırıların rekor seviyelere ulaştığını ve yerleşimlerin genişletilmesine yönelik çabaların sürdüğünü belirterek, "Bu saldırılar, Filistinli toplulukları kırılma noktasına itiyor." uyarısında bulundu.

Saldırıların hukuka aykırı ve adaletsiz olduğunu kaydeden Guterres, bunların iki devletli çözüme yönelik "varoluşsal tehdit" de oluşturduğunun altını çizdi.

"Derhal harekete geçilmeli"

Lübnan, Suriye ve Ürdün'deki sıkıntılara da dikkati çeken Guterres, "Bu istikrarsız ortamda UNRWA, kritik bir istikrar unsuru olmaya devam ediyor. Filistinli mültecilerin çoğu için UNRWA, yalnızca kriz zamanlarında bir can simidi değil. Ancak Ajans'ın görevi ve çalışmaları tehlike altında." uyarısını yaptı.

Guterres, 7 Ekim 2023'ten bu yana UNRWA'nın Gazze'deki personelinin korkunç kayıplar ve zorluklar yaşadığını, çalışanlarının yaklaşık 400'ünün öldürüldüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreteri, "Bu eylemler, tamamen kabul edilemez ve BM Şartı ile BM'nin Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklarına İlişkin Sözleşme de dahil olmak üzere, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle bağdaşmıyor." vurgusunu yaptı.

Tüm bunlar yaşanırken kamuoyunun algısını yönlendirmeye, UNRWA'nın faaliyet gösterme kapasitesini zayıflatmaya ve Filistinli mültecilerin haklarını inkar etmeye yönelik aralıksız bir siyasi kampanya yürütüldüğüne de dikkati çeken Guterres, Ajans'ın koordinasyon toplantılarının dışında bırakıldığını, personeline artık İsrail tarafından vize verilmediğini ve çalışanların yıldırma girişimlerine maruz kaldığını bildirdi.

Guterres, UNRWA'nın ciddi bir mali krizle de karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "Mevcut durum sürdürülebilir değil, bölgesel istikrar tehlikede. Üye devletler derhal harekete geçmeli." dedi.

Kaynak: AA
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