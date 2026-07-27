Guterres ve Safedi Amman'da Bir Araya Geldi

Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Suriye'deki temaslarının ardından bugün Ürdün'ün başkenti Amman'a geçen BM Genel Sekreteri Guterres, Safedi ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Safedi ve Guterres'in geniş kapsamlı görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.