Guterres ve Sisi Nairobi'de Bir Araya Geldi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamada, Genel Sekreter'in bugün Afrika İleriye Zirvesi'nin oturum aralarında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Sudan, Libya ve Orta Doğu'daki durumu ele alan görüşme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Genel Sekreter'in, Mısır'ın bölgesel sorunların çözümü için yapıcı diplomatik çabalarına duyduğu takdiri dile getirdiği kaydedildi.