Güven Apartmanı Davasında Gelişme

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan Güven Apartmanı'nın yıkılması sonucu 30 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, müteahhit Mesut Akar, yapı denetim şirketi yetkilileri Pınar Müftüoğlu ve Serkan Şener, proje ve uygulama denetçisi Ahmet Tamer Öztekin, uygulama denetçileri Macit Yetkin ve Mehmet Nihat Tanyol, statik proje müellifi Mehmet Öztürk ile kontrol elemanı Kazım Can hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yedinci duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. İddia makamı dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti. Müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların tutuklanmalarını istedi.

Sanık avukatları ise müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti. Yapı denetim şirketi yetkilisi Pınar Müftüoğlu'nun avukatı, "Müvekkilimizin işi gereği yurt dışına çıkması gerekmektedir. Bu nedenle hakkında uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmetti ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden istenen ek raporun dosyaya gönderilmesinin beklenmesi için davayı 23 Haziran'a erteledi.