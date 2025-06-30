Güven, İznik Seramiklerini Geleceğe Taşıyor

Güven, "Teknikler farklı olsa da tutku aynı. Bu bana seramik sanatının sınırları aştığını ve evrensel bir dil olduğunu hatırlattı" dedi.

İZNİK, 30 Haziran (Xinhua) -- Seramik ustası Adil Can Güven, köklü seramik geleneğiyle ünlü İznik'te bu kadim sanatı koruyup yeniden canlandırmaya ömrünü adamış bir isim.

"Kültürel miras taşıyıcısı" 72 yaşındaki sanatçı, onlarca yıldır İznik çiniciliğini canlandırıp geliştirmek için çalışıyor. Bu tutku, Güven'in hayatını ve çalışmalarını şekillendirmeye devam ediyor.

Güven, Xinhua'ya verdiği söyleşide tüm yaşamı boyunca seramiğe duyduğu bağlılık, Çin'e yaptığı son kültürel gezi ve dünyanın en ünlü porselen geleneklerinden ikisi arasındaki kalıcı sanatsal diyalog hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılında Çin hükümetinin daveti üzerine Çin'i ziyaret eden Güven, dünyanın "porselen başkenti" diye bilinen Jingdezhen'e gitti. Tarihi kente yaptığı bu ilk ziyaret sanatçıda derin izler bıraktı.

Güven, "Çin'de sadece sanatı değil, onun ardındaki insanlar, hikayeler ve yüzyılların zanaatkarlığından oluşan ruhu da gösterdiler" dedi.

Jingdezhen'in zengin seramik mirası, tüm kariyeri boyunca kendini İznik çinilerinin sanatsal ve teknik mirasını canlandırmaya adamış olan Güven'de güçlü duygular uyandırdı. Kentin modern restorasyon laboratuvarları, eski bir tuğla fabrikasındaki müzesi ve seramik araştırmalarına verilen güçlü kurumsal destek Güven'i özellikle etkiledi.

"Malzeme analizleri ve koruma çalışmalarına ayrılmış, 'gen bankası' dedikleri bir araştırma merkezi vardı. Bu tür bir bağlılığa İznik'te de gerçekten çok ihtiyacımız var" diyen Güven, İznik'in seramik geleceğine de benzer yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı.

Ziyareti sırasında uygulamalı atölye çalışmalarına da katılan Güven, Çinli sanatçıların kile şekil vermelerini ve restorasyon tekniklerini yakından gözlemleme imkanı buldu.

Güven, "Teknikler farklı olsa da tutku aynı. Bu bana seramik sanatının sınırları aştığını ve evrensel bir dil olduğunu hatırlattı" dedi.

Çin porseleni ile İznik seramiği arasındaki tarihsel bağlara da değinen Güven, İznik geleneğinin başlangıçta Çin modellerinden esinlenmiş olsa da en sonunda ayrı bir Osmanlı sanat formuna dönüştüğünü söyledi.

Güven, "Çin'in mavi-beyaz porselenlerini çok beğenen Osmanlı sarayı yerli zanaatkarlardan benzer bir şey üretmelerini istedi. Ancak gerçek porselen için 1300 santigrat derece civarında fırınlama gerekiyordu ve bizim fırınlarımız bu sıcaklığa ulaşamıyordu. Çömlek üretimi yapılan İznik'teki fırınlar genellikle 950 santigrat derecenin üzerinde çöküyordu" dedi.

Güven, İznik'teki ustaların bu zorluğun üstesinden gelmek için eski bir Selçuklu tekniğine başvurarak kil karışımına öğütülmüş cam eklediklerini ifade etti.

Güven, "Bu yöntemle porselene benzeyen, ancak tamamen farklı malzemelerden yapılmış, beyaz ve dayanıklı bir seramik gövde üretmek mümkün oldu" dedi.

15. yüzyılın ortalarına gelindiğinde İznik seramiklerinde kullanılan bu tekniğin iyice geliştirildiğini kaydeden Güven, "Yaklaşık 950 santigrat derecede fırınlanan bu seramikler İznik çinilerinin temelini oluşturdu. İlk seramik örnekleri, Osmanlı Sarayı'nın talepleri doğrultusunda Çin porselenlerinin etkisiyle mavi-beyaz üretildi" ifadelerini kullandı.

Zaman içinde İznik'in kendine özgü bir tarz geliştirdiğini vurgulayan Güven, "Ama her şey bu kültürlerarası esinlenme süreciyle başladı" diye konuştu.

Güven, İznik'teki atölyesinde 13 tarihi döneme ait seramik eserleri inceleyip geleneksel malzemeler, özgün teknikler ve asırlık motifler kullanarak bu eserleri yeniden yaratmaya devam ediyor.

Bu becerilerini genç nesillere de aktaran Güven, bu mirası korumanın yalnızca geçmişi onurlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda geleceği şekillendirmeye de yardımcı olacağına inanıyor.