Güvenlik İçin Düşen Öğretmen Hayatını Kaybetti

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ŞANLIURFA'da, oturduğu apartmanda çocukların güvenliği için merdiven boşluğuna koruyucu file takmak isteyen sınıf öğretmeni Ali Apaydın (41), 4'üncü kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Güzelşehir Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, binada oturan öğretmen Ali Apaydın, çocukların düşmemesi amacıyla oturduğu katın merdiven boşluğuna güvenlik filesi takmaya çalışırken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Apaydın'ın düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralı Apaydın'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Apaydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öğretmenin cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.