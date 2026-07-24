Guyana'da Feribot Faciası: 72 Ölü - Son Dakika
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Guyana'da Feribot Faciası: 72 Ölü

24.07.2026 09:47
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Guyana'da alabora olan feribotta hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi, 76 kişi kurtarıldı.

Güney Amerika ülkesi Guyana açıklarında feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye çıktığı bildirildi.

Polisin kazaya ilişkin başlattığı soruşturmada, feribotun kaptanı, 1 mürettebat üyesi ve feribotun yükleme işlemlerini denetlemekle sorumlu denizcilik müfettişi gözaltına alındı.

Alabora olan MV Barima feribotundaki can kaybının 72'ye ulaştığı, 76 kişinin ise kurtarıldığı aktarıldı.

Kazadan kurtulanlar basına yaptıkları açıklamalarda, feribotun aşırı yüklü olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Guyana Başbakanı Mark Phillips, arama kurtarma ekiplerinin arama alanını genişlettiğini ve feribotta bulunan tüm kişileri bulmaya kararlı olduklarını belirtti.

Feribotun sigortası olmadığını kaydeden Phillips, cenaze masrafları ve diğer ilgili giderlerin hükümet tarafından karşılandığını belirtti.

Phillips, resmi kayıtlarda feribotta 133 yolcu bulunduğunun yer aldığını, ancak yapılan incelemelerde feribotta 18'i mürettebat olmak üzere toplam 179 kişinin bulunduğunun belirlendiğini söylemişti.

MV Barima feribotu, Georgetown'dan Port Kaituma'ya yaptığı sefer sırasında 19 Temmuz'da alabora olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Guyana'da Feribot Faciası: 72 Ölü - Son Dakika

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