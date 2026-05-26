Güzelbahçe Belediyesi Operasyonunun Detayları Ortaya Çıktı

26.05.2026 12:11  Güncelleme: 12:59
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve 6 şüpheli hakkında rüşvet, imara aykırı yapılaşma ve görevi kötüye kullanma suçlarından gözaltı kararı verildi. Soruşturmada 3,5 milyon liralık usulsüz harcama ve eşi üzerinden para trafiği iddiaları yer alıyor.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birlikte 7 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "imar kanununa muhalefet" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheliler imara aykırı yapıların yapılmasını sağlamak, bu yapıların yıkımını engellemek ve süreç karşılığında maddi menfaat temin etmekle suçlanıyor.

İmara aykırı yapılaşma süreçlerinde müteahhitler ile aracı şirketler ve "muameleci" olarak tabir edilen kişiler üzerinden para trafiği oluşturulduğu, bu yöntemle şüphelilerin mal varlıklarını artırdığı öne sürüldü.

Mevcut yapılanmanın 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin tespitlerin bulunduğu, geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma raporları ve uzman bilirkişi raporlarının dosyaya delil olarak girdiği belirtildi. Ayrıca rüşvet alındığına ilişkin "dekontlar" ile mağdur ve tanık beyanlarının da soruşturma dosyasında yer aldığı kaydedildi.

Soruşturmada, Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşinin yetkilisi olduğu şirket üzerinden rüşvet para akışının sağlandığı iddia edildi. Belediye encümeni ile eşine ait şirket aracılığıyla rüşvet görüşmeleri yapıldığına ilişkin beyanların bulunduğu ifade edildi.

Mustafa Günay'ın başkanlığını yürüttüğü Yarımada Belediyeler Birliği aracılığıyla belediyelerin mal varlıklarından yaklaşık 3,5 milyon lira tutarında kamusal zarara yol açacak şekilde usulsüz harcama yapıldığına ilişkin bilirkişi tespiti bulunduğu da belirtildi.

Soruşturma kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar, geçmişte Zabıta Müdürü olan halen zabıta memurluğu yapan Sezgin Kuş, Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü, MİRYA Grup yetkilisi Şamil Göçtü ile Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, yurt dışında bulunan Göçtü çifti dışındaki şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA

