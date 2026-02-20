Güzelbahçe'de İlk İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
Güzelbahçe'de İlk İftar Sofrası Kuruldu

20.02.2026 10:46  Güncelleme: 11:55
Güzelbahçe Belediyesi, ramazan ayının ilk iftarını Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Başkan Mustafa Günay, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

(İZMİR)- Güzelbahçe Belediyesi, ramazan ayının ilk iftarını Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Soframızı, muhabbetimizi ve gönlümüzü paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bereket ve dayanışma ikliminde tutulan oruçların, edilen duaların ve yapılan hayırların kabul olmasını diliyorum" dedi.

Güzelbahçe'de ilk iftar Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Programa, Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü ve İletişim Merkezi ekipleri tarafından hazırlanan yemekler, iftar saatinden masalara servis edildi.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Başkan Mustafa Günay, "On bir ayın sultanı ramazanın ilk iftarında, kıymetli hemşehrilerimizle aynı sofranın bereketini paylaşmanın huzurunu yaşadık. Paylaşımı ve dayanışmayı güçlendirmek adına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Onur Günay Eğitim Kampüsü Dayanışma Mutfağı'mızda büyük bir titizlikle hazırlanan yemekleri vatandaşlarımızla buluşturduk. Hemşehrilerimizin evlerinde oruç açıyormuş gibi sıcak ve samimi bir ortamda iftarlarını yapabilmesi bizim için çok kıymetli. Soframızı, muhabbetimizi ve gönlümüzü paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ramazan ayının bereket ve dayanışma ikliminde tutulan oruçların, edilen duaların ve yapılan hayırların kabul olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ramazan ayı boyunca her gün Güzelbahçe Belediyesi Düğün Salonu'nda iftar yemeği düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Günay, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Güzelbahçe'de İlk İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika

