Güzelbahçe’de marketlere ve gıda işletmelerine sıkı denetim

(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçede faaliyet gösteren fırın, pastane, unlu mamul işletmelerinde ve marketlerde denetim yaptı. İşletmeler, 24 farklı kriter üzerinden incelendi.

Güzelbahçe Belediyesi, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen son denetimlerde fırın, pastane, market ve unlu mamul üretimi yapan işletmeler mercek altına alındı.

Denetimler kapsamında işletmelerin ve çalışanların genel hijyen koşulları, ekmek ve pide gramajları, fiyat tarifeleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, yangın söndürme cihazları, üretimde kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, soğuk hava depolarının uygunluğu, baca sistemleri ve çalışanların bone kullanımı başta olmak üzere toplam 24 farklı kriter kontrol edildi.

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletmelere gerekli uyarı ve ihtarlar yapılırken, kurallara uymayan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulandı.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI VE BÜTÇESİ İÇİN SAHADAYIZ"

Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlığını ve ekonomik haklarını korumak için sahada çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Akın, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemiz genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve işletmelerin mevzuata uygunluğunu yakından takip ediyor. Özellikle halk sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda işletmelerinde hijyen, gramaj, fiyatlandırma, ürünlerin son kullanma tarihleri ve üretim koşulları büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını ve eksik gramaj ya da hatalı fiyatlandırma nedeniyle mağduriyet yaşamamasını sağlamak amacıyla denetimlerimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz. Esnafımızın da herhangi bir mağduriyet yaşamaması için belirlenen kurallara ve hijyen standartlarına uygun hareket etmesini önemsiyoruz. Halkımızın sağlığını korumak adına denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen üç işletmeye uyarı verilirken, üç işletmeye ise idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik kontrollerin daha sık periyotlarla devam edeceğini bildirdi.