Güzelbahçe Belediyesi'nden İlçeye Değer Katan Yatırım... "Güzbel Marin" Hizmete Açıldı

(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamına değer katacak projelerden Güzbel Marin'i, Maltepe Mahallesi sahilinde hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Günay, "İki yılda yaptığımız çalışmaların çok daha fazlasını önümüzdeki üç yılda gerçekleştireceğiz" dedi.

Güzelbahçe'de denize sıfır konumda hayata geçirilen Güzbel Marin projesi, erişilebilir yapısı ve sosyal yaşamı güçlendiren fonksiyonlarıyla ilçenin sahil kimliğine değer katacak yeni bir cazibe merkezi olarak kapılarını açtı.

Açılışa İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Altan İnanç, Başkan Günay, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, CHP İl yöneticileri, CHP önceki dönem milletvekili Bedri Serter, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Atatürk'e verdiğimiz sözle çalışıyoruz"

"Tüm zorluklara rağmen halkımızla birlikte olmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz"

Sosyal yaşam ve ekonomik erişim bir arada

Göreve başladıkları ilk gün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e çok çalışacaklarına dair söz verdiklerini vurgulayan Günay, "İki yıl önce mazbatamızı aldığımız gün, örgütümüzle birlikte Atatürk büstünün önüne giderek 'Gücümün yettiği, yüreğimin yettiği kadar Güzelbahçe için çalışacağıma söz veriyorum' dedim. Bugün de aynı kararlılıkla halkıma söz veriyorum. İki yılda yaptığımız çalışmaların çok daha fazlasını önümüzdeki üç yılda gerçekleştireceğiz. Yan yana, omuz omuza yürüyen güçlü bir ekibiz. Bu ekip, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde en iyi noktaya ulaşacaktır. Güzbel markamız büyüyerek İzmir'de önemli bir değer haline geldi. Bu süreçte 105 gencimize istihdam sağladık. Bugün itibarıyla altı Güzmar market ve altı Güzbel kafe ile hizmet veriyoruz. Çok yakında Çamlı Mahallemizde yeni bir Güzmar market için çalışmalarımıza başlayacağız. Bu alanı ilçemize kazandırmamıza destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmasında yaşanan tüm zorluklara rağmen halkla birlikte üretmeye ve hizmet etmeye devam eden belediye başkanlarına sahip olduklarını belirten Seyrek ise "İki yıl belki kısa bir süre gibi görünebilir. Ancak bu süreçte çok ciddi zorluklarla karşılaştık. Buna rağmen halkımızla yan yana olmaktan, hizmet üretmekten asla vazgeçmedik. Bu ülke kurulduğunda da Cumhuriyetin kurucularına karşı çıkanlar vardı. Bugün isimler değişti, yöntemler değişti ama değişmeyen tek şey Cumhuriyet'e sahip çıkanların duruşudur. Ne olursa olsun biz bu Cumhuriyeti korumaya devam edeceğiz. Tüm zorluklara rağmen halkımızla birlikte olmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz. Belediye başkanlarımızın cesareti ve kararlılığıyla bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.Maltepe Mahallesi sakini ve Güzelbahçe Belediyesi Meclis Üyesi Osman Kaçmaz da rojenin mahalle halkı için taşıdığı öneme vurgu yaparak, "Yıllardır hayalini kurduğumuz bir tabloyu bugün yaşıyoruz. Artık Güzelbahçeliler deniz kenarında, uygun fiyatlarla çayını kahvesini içebilecek, keyifle vakit geçirebilecek. Bu hayal Siteler'de, Yalı'da ve şimdi Maltepe'de gerçeğe dönüştü. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek Güzbel Marin resmen hizmete açıldı. Proje kapsamında hayata geçirilen Güzbel Marin Cafe ve Marin Güzmar, vatandaşlara hem sosyal bir buluşma alanı hem de ekonomik ve erişilebilir alışveriş imkanı sunacak. Denize sıfır konumuyla öne çıkan projeyle, Güzelbahçe'nin sahil yaşamını daha canlı, nitelikli ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturan önemli bir yatırım olarak hizmet verecek.