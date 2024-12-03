Güzelbahçe'de GÜZELKART Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
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Güzelbahçe'de GÜZELKART Uygulaması Tanıtıldı

Güzelbahçe\'de GÜZELKART Uygulaması Tanıtıldı

Güzelbahçe Belediyesi, GÜZELKART uygulamasını esnaflara tanıttı. Uygulama sayesinde vatandaşlar indirimli alışveriş yapabilecek. Belediye Başkanı Mustafa Günay, uygulamanın Güzelbahçe esnafını destekleyeceğini vurguladı.

03.12.2024 11:48  Güncelleme: 11:50
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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi'nin başlatmış olduğu GÜZELKART uygulaması Güzelbahçeli esnaflara tanıtıldı. Uygulama, vatandaşlar tarafından akıllı telefonlar üzerinden kullanılabilecek.

Güzelbahçe Belediyesi'nin başlatmış olduğu GÜZELKART uygulaması Güzelbahçeli esnaflara tanıtıldı. Güzelbahçe Belediyesi'nin Güzelbahçeli vatandaşların Android cihazlar için Play Store'dan, iOS cihazlar içinse App Store'dan indirilebilecek ve burada yapılacak indirimlerden daha fazla yararlanması için Güzelbahçeli esnaflarda uygulamaya dahil oldu.

"Güzelbahçeli esnaflar da bu ayrıcalığı görecek"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Güzelbahçe'de faaliyet gösteren yüzden fazla esnafla bir araya geldi. Toplantıya CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Belediye Meclis üyeleri, Güzelbahçe Esnaf Odası Başkanı Veli Merttürk ve Güzelbahçeli esnaflar katıldı. Konuşmasına teşekkürle başlayan Başkan Günay, "Bugün burada Güzelbahçeli esnafımızın hepsini bir arada görmek beni çok mutlu etti. Güzelbahçeli esnafımıza GÜZELKART uygulamasının önemi ve Güzelbahçe'nin ayrıcalıklı olduğunu anlatmak için bir aradayız. Burada en önemli ve birinci amacımız Güzelbahçeli esnafımızdan Güzelbahçelilerin faydalanması. Bu uygulama ile hem esnafımız kazanacak hem de Güzelbahçeli hemşerilerimiz indirimli olarak alış veriş yapacak. Bu uygulama ile vatandaşlarımız dışarıya gitmeyecek, Güzelbahçelinin parası Güzelbahçeli esnafta kalacak bu da Güzelbahçeye katma değer katacak. Bugün birçok esnafımız yüzde 10, yüzde 20, yüzde 30'a varan indirimler tanımlayarak bizleri çok mutlu etti. GÜZELKART uygulaması Güzelbahçe'de ikamet eden vatandaşların yükleyip indirimlerden yararlanabileceği bir çalışma. İkametgahı Güzelbahçe de olan burada yaşayan herkes bu uygulamadan faydalanacak. Bu ayrıcalık sadece Güzelbahçe esnafının ve Güzelbahçe halkının olacak. Şimdiden hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe'de GÜZELKART Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika

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