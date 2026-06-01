Güzelbahçe'de Tarım Arazisinde Yangın

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kahramandere Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, su ikmal aracı ve iş makinesi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
