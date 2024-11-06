Güzelbahçe'de Yeni Bir Güzbel Cafe Açılıyor - Son Dakika
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Güzelbahçe'de Yeni Bir Güzbel Cafe Açılıyor

Güzelbahçe Belediyesi, Yelki'de yeni Güzbel Cafe'yi açarak, halkın hizmetine sunma hazırlıklarını tamamladı. Açılış 9 Kasım 2024'te gerçekleşecek.

06.11.2024 12:09  Güncelleme: 12:18
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(İZMİR) - Güzelbahçe Belediyesi, Güzbel Cafelere bir yenisini daha ekleyerek Yelki'de Güzbel Cafe'yi açıyor.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın 100 günlük çalışma lansmanında yakında başlanacak projeler bölümünde duyurduğu Yelki Güzbel Cafe'nin yapımı tamamlandı.

"Yelki'ye çok yakışacak"

Güzbel Cafeleri artıracakları sözünü verdiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "2020 yılında başlayan Güzbel Cafeleri büyütmeye sözünü vermiştik. 100 gün çalışma lansmanımızda da söylemiştim, Yelki Güzbel Cafe'ye başlayacağız diye, başladık ve bitirdik. Ne söz verdiysek yerine getirdik. Yelki'ye çok yakışacak bir Cafe yaptık. Kapalı ve açık olarak iki alan yaptık. Kış ve yaz aylarında rahatlıkla vatandaşlarımızın hizmet alabileceği mekan yarattık. Çocuklarıyla gelecek ailelerin keyfini çıkarabilecekleri, ayrıca güvenle oyun oynayabilecekleri bir alan yaptık. Yelki halkımızın Güzbel Cafe talebi vardı. Yelki Belde Belediyesi Yelkililer için önemli bir yer. Gelişen ve büyüyen Yelkimize çok yakıştı. Artık halkımız daha uyguna ve kaliteli bir hizmeti almış olacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Yelki Güzbel Cafe, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 9 Kasım 2024 saat 13.00'de açılışı gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Güzelbahçe'de Yeni Bir Güzbel Cafe Açılıyor - Son Dakika

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