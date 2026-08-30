Güzellik Merkezinde Skandal: Gizli Görüntü Kaydı - Son Dakika
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Güzellik Merkezinde Skandal: Gizli Görüntü Kaydı

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Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde gizlice görüntü kaydı yapıldığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı.

Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde müşterilere ait görüntülerin gizlice kaydedilerek sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, iş yerinin sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C'nin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, görüntülerin dijital platformlar üzerinden yayımlanmasıyla bağlantısı olan 1 şüpheli daha tespit edildi.

Ekipler, A.Ç'yi (30) Küçükçekmece'deki ikametinde gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ç, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekiler A.K.Ş, M.Y, B.M.A. ve F.C.K'nin Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaptırdıkları işlemler esnasında gizli kamerayla görüntülerinin kayda alındığını, bunların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı yayımlandığını ve dağıtıldığını beyan ederek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirilmiş, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edilmişti.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi F.Ö. ile kamera sistemini kurduğu iddia edilen E.S.C, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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