H-ÜFE Aralık 2024'te Yüzde 49,07 Arttı

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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,07 arttı.

TÜİK, aralık ayı hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Endeks, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,07 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,06 artış gösterdi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 40,30 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,30, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 53,20, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 62,14, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 47,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 60,26, idari ve destek hizmetlerde yüzde 56,49 artış kaydedildi.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,61 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,61, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,17, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,60, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,55 ve idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,0 artış gerçekleşirken; gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,50 azalış kaydedildi.