HAB OSB: Savunma ve Havacılıkta Takım Yıldızları Yaklaşımı

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB), "takım yıldızları" yaklaşımıyla hem büyüyor hem de Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay ekosisteminin gelişimine katkıda bulunuyor.

Havacılık, savunma ve uzay gibi yüksek katma değerli sanayi işletmelerinin bir araya getirilmesiyle yurt dışı bağımlılığın azalması ve teknolojik ihracatın artması amacıyla faaliyet gösteren HAB, savunma sanayisi ekosistemini kullanarak bünyesinde oluşturduğu "takım yıldızları" ile bölgedeki sinerjiyi artırmaya çalışıyor.

HAB OSB, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) da alt yüklenicilerin hava savunma sistemleri gibi projelerdeki rollerine işaret etmek için "takım yıldızları" konseptiyle yer aldı.

Kahramankazan'da 9 milyon 400 bin metrekarelik alanda kurulu olan HAB OSB, fuarda alt yüklenici firmaların savunma sanayisine katkısını ön plana çıkardı.

HAB OSB Genel Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, HAB olarak IDEF'e ilk kez bu büyüklükte bir stantla katıldıklarını, bölgelerinden katılımcı firmalarla fuarda olmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yapıcı, HAB OSB'nin bir altyapı bölgesi olmakla beraber, aynı zamanda milli savunma teknolojilerinde alt bileşenlerin üretim merkezi olduğunu vurgulayarak, " TUSAŞ, ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN gibi şirketlerin yanı sıra bölgemizde toplam 310 katılımcı var. Alt yüklenicilerle birlikte milli duygularla çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Hedefimiz, tüm bu yapıya kusursuz altyapı sağlamak." diye konuştu.

Bölgenin geleceğine dair vizyonlarını "genişleme alanlarını da aynı kaliteyle büyütmek" olarak açıklayan Yapıcı, HAB OSB'nin altyapı konusunda geldiği noktaya ilişkin, "Elektrik, su, asfalt yollar, sosyal tesisler… Tüm kritik altyapıyı kaliteli biçimde kuruyoruz. 55 bin kişilik kapasiteye sahip bölgemizin hareketli nüfusla 100 bini aşacağı öngörülüyor." dedi.

Alt yüklenicilerden oluşan "takım yıldızları"

IDEF 2025 açılış ve geçit töreninde gökyüzünde HÜRKUŞ, AKSUNGUR, HÜRJET gibi milli platformların izlendiğini anımsatan Yapıcı, "Bu platformlarda bizim bölgemizdeki küçük ama kritik firmaların parçaları var. MZD, Teknokar gibi firmalar KAAN gibi uçakların içerisindeki alt bileşenleri üretiyor." ifadelerini kullandı.

Her bir alt yüklenici firmanın yıldızlardan oluşan bir takımda çalıştığını anlatan Yapıcı, "Bu parçalar HAB'da birleşiyor ve platforma dönüşüyor. KAAN, HÜRJET, Altay tankı gibi sistemlerde firmalarımızın izi var." bilgisini paylaştı.

HAB OSB'nin son yıllarda savunma ve havacılık alanında yaptığı yatırımların dikkat çekici büyüme gösterdiğine işaret eden Yapıcı, bu büyümenin teknolojik ihracata katkı sağlayacağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını vurguladı.