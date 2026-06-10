Haber Kameramanları Anıtkabir'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haber Kameramanları Anıtkabir'de

Haber Kameramanları Anıtkabir\'de
10.06.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın ve heyet, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Akın, Özel Defter'e basın özgürlüğü ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajı yazdı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Zihni Oğuz Akın ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Akın başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Akın'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akın, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Haber Kameramanları Derneği olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onur ve gururunu yaşıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin önderi olarak bizlere emanet ettiğiniz değerlere bağlılığımızı bir kez daha ifade etmek üzere huzurunuzdayız. Haber kameramanları olarak, gerçeğin izinde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğuyla görev yaparken, basın özgürlüğünü, meslek etiğini ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerini daima rehber edinmekteyiz. Ülkemizin yakın tarihine tanıklık eden, milletimizin sevinçlerini, acılarını, başarılarını ve mücadelelerini kayıt altına alan meslek mensupları olarak, sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmaya devam ediyoruz.

Bizlere bıraktığınız 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller idealini yaşatmak, Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşıma hedefi doğrultusunda var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve şükranla eğiliyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Etkinlik, Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haber Kameramanları Anıtkabir'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:20:45. #7.12#
SON DAKİKA: Haber Kameramanları Anıtkabir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.