Hac Vizesi Olmadan Hacca İzin Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hac Vizesi Olmadan Hacca İzin Yok

Diyanet, hac vizesi olmayanların hacca giremeyeceğini ve Arafat'a çıkamayacağını duyurdu.

23.04.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan makamlarının hac vizesi olmayanların hacca gitmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Bircan, AA muhabirine, 2025 hac organizasyonu kapsamındaki çalışmaları geçen yıl ağustos ayından itibaren başlattıklarını söyledi.

İlk defa hacca başvuranların kayıtlarını aldıklarını ve kura sistemiyle kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirlediklerini anımsatan Bircan, hacı adaylarına rehberlik edecek kafile görevlilerini de belirleyerek hazırlıkları büyük oranda bitirdiklerini anlattı.

İlk hac kafilesini 29 Nisan'da İstanbul'dan yollayacaklarını bildiren Bircan, hacı adaylarının kutsal topraklara yönelik hazırlık yapmalarının ve hacca yönelik eğitimlerini almalarının çok önemli olduğunu vurguladı.

Hac hazırlıklarını Türkiye'de olduğu gibi Suudi Arabistan'da da sürdürdüklerini ifade eden Bircan, "Hacılarımızın konaklayacağı otellerin planlanması, yemek hizmetlerinin yapılacağı yerlerin belirlenmesi, Mekke ve Medine arasında yolcu taşıyacak otobüslerin kiralanması, hacı adaylarının ziyaret yapacağı kutsal beldelerin planlaması yapıldı. Arafat'taki çadırların kurulumu bitti. Her şey hazır." diye konuştu.

"Hac vizesi olmayanların Arafat'a çıkması engellenecek"

Hac ibadetinin belli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesi dolayısıyla talepte bulunan herkesin aynı anda hac yapmasının mümkün olmadığının altını çizen Bircan, şöyle devam etti:

"Kabe'de tavaf yapılacak yer belli. Arafat Meydanı denilen yer sınırlı. Zaten bunun sınırını Peygamber Efendimiz çizmiştir. Dolayısıyla bu alanlar kısıtlı olduğu için dünyadaki Müslümanların talepleri için kota belirleniyor. Tüm ülkelere Müslüman nüfuslarının binde bir oranında kota veriliyor. Bunun aşılması da asla istenmiyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı bu sene de Başkanlığımıza ve devletimizin ilgili yerlerine gerekli yazıları gönderdi. Yazıya göre, hac vizesi olmayan hiç kimsenin hacca gitmesine izin verilmeyecek. Bunun için önlemler alındı. Suudi Arabistan makamları geçen sene olduğu gibi bu sene de hac vizesi olmayanların Arafat'a çıkmasını engelleyecek."

"Hac vizesi olmayanlar sınır dışı edilecek"

Önceki yıllarda ticari, seyahat ve umre vizeleriyle kutsal topraklara gidip hac yapamadığı için mağduriyetler yaşayanlar olduğuna dikkati çeken Bircan, "Bu çerçevede Hac ve Umre Bakanlığı umre vizelerini 1 Nisan'dan itibaren askıya aldı. Umre vizesi alanların ülkeye girişlerini 14 Nisan'dan itibaren yasakladı. Umre vizesiyle gelenlerin 28 Nisan'dan sonra kalmasını istemiyorlar. Seyahat vizesi alanların da 15 Mayıs ve 15 Haziran arasında Mekke'de olmalarına izin verilmiyor. Bu konuda ağır yaptırımlar oluyor. Sınır dışı işlemler ile maddi yaptırımlar uygulanıyor." bilgisini paylaştı.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun ramazan ayında yaptığı açıklamayla hac vizesi olmadan kutsal topraklara gidenleri uyardığını hatırlatan Bircan, "Vatandaşlarımızın hac vizesi olmadan oraya gitmesi durumunda büyük mağduriyetler yaşayacaklarını izah ettik. Böyle gidildiği takdirde Arafat'a gidecek otobüslerin ve çadırların olmaması sebebiyle sıcaklığın 50 dereceyi bulduğu bir ortamda ölümler olabiliyor. Onun için vatandaşlarımıza resmi kanallarla başvurusunu yapıp kurada ismi çıktığı takdirde kayıtlarını yaparak hacca gitmelerini tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Remzi Bircan, Güvenlik, Güncel, Yaşam, Dünya, Hac, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hac Vizesi Olmadan Hacca İzin Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti
Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider
İŞKUR açıkladı İşte geleceğin meslekleri İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı
Kerimcan Durmaz’ın ’Yasa dışı bahise teşvik’ davasında yeni karar Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa dışı bahise teşvik' davasında yeni karar
Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı
TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Abdullah Gül’ün acı günü Hulusi Akar ve Beşir Atalay’la saf tuttu Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

10:43 Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan’dan sert tepki Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:10 İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
15:49 Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var
15:48 Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:43 Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’dan 5 imza birden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan 5 imza birden
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:26 Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar
15:17 Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı
15:13 Fenerbahçe’de Edin Dzeko için karar verildi Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 11:47:14. #7.13#
SON DAKİKA: Hac Vizesi Olmadan Hacca İzin Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.