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Hacı adayları Arafat'a çıkmadan önce son cuma namazını Kabe'de kıldı.

Hacı olmak için gün sayan hacı adayları, servislerin durdurulması nedeniyle Kabe'ye çoğunlukla yürüyerek geldi.

Görevliler, hacı adaylarının Harem-i Şerif'e girişlerinde hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadetini önlemek için Suudi Arabistan'ın hayata geçirdiği "Nusuk" uygulaması kapsamında çıkartılan kartları tek tek kontrol etti.

Arafat yolculuğu bugün başlıyor

Hacı adayları, haccın en önemli rükünlerinden biri olan Arafat'a çıkma hazırlıklarına başladı. Fırsat buldukça Kabe'de namazlarını kılmaya çalışan hacı adayları, bugün Arafat'a doğru yola çıkacak.

Hacı adayları, Arafat'ta vakfeye durduktan sonra Mina ve Müzdelife'deki görevlerini yerine getirip 24 saati burada geçirecek. Hacı adayları şeytan taşladıktan sonra kurbanlarını kesip vazifelerini ifa edecek.