Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Medyada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Medyada

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası medya mensupları, Hacı Bektaş Veli anma etkinliklerine katılarak kültürü tanıdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde "Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Uluslararası Medya Programı" düzenlendi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, program, uluslararası medya mensuplarına, kökleri Anadolu'da teşekkül eden ve zaman içinde başta Balkanlar olmak üzere farklı coğrafyalara yayılan ortak kültürel ve inanç mirasının önemli unsurlarından Bektaşiliği yakından tanıma imkanı sundu.

Etkinlik, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan 20 basın mensubunu bir araya getirdi.

İki gün süren programın ilk gününde uluslararası basın mensupları, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri'ne katıldı. Program kapsamında gazeteciler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin ile Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün konuşmalarını dinledi.

Programın ikinci gününde ise Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığınca uluslararası medya mensuplarına yönelik bir basın buluşması düzenlendi.

Buluşmada Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı yetkililerince katılımcılara Alevi-Bektaşi kültürü, Bektaşilik geleneği ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi ve basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

Program, basın buluşmasının ardından gerçekleştirilen Hacı Bektaş Veli Külliyesi ve Müzesi ziyaretiyle sona erdi.

Etkinlikle uluslararası medya mensupları, Hacı Bektaş Veli'nin düşünce dünyası ve Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan ortak kültürel mirasın tarihsel ve güncel yansımaları hakkında yerinde bilgi edinme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

Hacı Bektaş Veli, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Medyada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu
Mardin’de aile dehşeti Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

23:23
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı Beşiktaş, Eyüpspor’u devirdi
Kara Kartal sezona 3 puanla başladı! Beşiktaş, Eyüpspor'u devirdi
23:21
Amedspor’dan müthiş açılış Erzurumspor’a gol olup yağdılar
Amedspor'dan müthiş açılış! Erzurumspor'a gol olup yağdılar
22:44
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
Beşiktaş-Eyüpspor maçında futbolseverleri çileden çıkaran pozisyon
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
20:49
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 02:07:22. #7.13#
SON DAKİKA: Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri Medyada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.