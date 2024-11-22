Hacılar'a Modern Altyapı Yatırımları - Son Dakika
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Hacılar'a Modern Altyapı Yatırımları

Hacılar\'a Modern Altyapı Yatırımları

Başkan Özdoğan, Hacılar'daki altyapı projelerinin yaşam kalitesini artırdığını belirtti.

22.11.2024 14:18
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 2024 yılında ilçede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını değerlendirerek, bunların ilçenin yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, işbirliği içerisinde yürütülen altyapı projeleri sayesinde Hacılar'da modern bir altyapı sisteminin inşa edildiğini, yatırımların ilçenin geleceğini şekillendirdiğini ifade etti.

Özdoğan, KASKİ'nin Hacılar genelinde 30 bin metre içme suyu hattı ve 2 bin 400 metre kanalizasyon hattı döşeyerek ilçenin su altyapısını güçlendirdiğini, Kayserigaz'ın ilçeye toplamda 12 bin 756 metre doğalgaz hattı kazandırdığını, KCETAŞ'ın ise 5 bin 864 metre elektrik hattını yer altına aldığını belirtti.

Bu kapsamlı çalışmalar için başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Özdoğan, "Bu projeler ile Hacılar'ımızın daha da modern bir yer haline gelmesi için önemli adımlar atılmış oldu. Altyapı yatırımları, hem bugünkü ihtiyaçlarımızı karşılıyor hem de gelecekteki projeler için sağlam bir zemin oluşturuyor. Altyapıya yapılan her yatırım, ilçemizin kalkınmasında büyük bir adım anlamına geliyor. Hacılar Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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