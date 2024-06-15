Hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye Geçti

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.
Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.
Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayan hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek.
Kurban Bayramı'nın birinci günü hacı adayları, "büyük şeytana" yedi taş atacak.
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