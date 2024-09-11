Hacılar Belediye Başkanı: Yaz döneminde gerçekleştirilen projeler planlandığı gibi yapıldı

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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaz döneminde ilçede gerçekleştirilen projelerin planlandığı gibi yapıldığını bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, ilçede üstyapı ve altyapı projelerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Hasan Dağı bölgesindeki doğal gaz çalışmalarının tamamlandığını ve ana hat bağlantısının yapıldığını aktaran Özdoğan, "Doğal gaz çalışmalarımızı tamamladık, şimdi test aşamasına geçiyoruz. Testlerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından abonelik işlemleri de başlayacak." ifadelerini kullandı.