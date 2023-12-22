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Hacılar Belediyesi, yapılaşma sürecine odaklanıyor - Son Dakika
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Hacılar Belediyesi, yapılaşma sürecine odaklanıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye olarak planlı ve sürdürülebilir yapılaşma sürecine odaklandıklarını, vatandaşların konforunu ve yaşam kalitesini artırmak adına çalışmaların devam edeceğini belirtti. Son 5 yılda ilçede gerçekleştirilen yapı ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri ve imar uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Özdoğan, ilçenin modern yapılaşma trendinin arttığını vurguladı. Aynı dönemde belediyenin gerçekleştirdiği imar uygulamaları ve parselasyon çalışmaları sonucu 4 milyon 485 bin 287 metrekarelik alan düzenlendi ve Hacılar'ın daha modern ve estetik bir görünüme kavuşmasına katkıda bulunuldu.

Hacılar Belediyesi, yapılaşma sürecine odaklanıyor
22.12.2023 - 10:09,
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, belediye olarak planlı ve sürdürülebilir yapılaşma sürecine odaklandıklarını, vatandaşların konforunu ve yaşam kalitesini artırmak adına çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, son 5 yılda ilçede gerçekleştirilen yapı ruhsatları, yapı kullanma izin belgeleri ve imar uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi.

İlçenin yapılaşmasında belirgin artış olduğuna dikkati çeken Özdoğan, "Son 5 yılda İmar Müdürlüğümüzce toplam 1175 yapı ruhsatı ve 574 yapı kullanma izin belgesi verildi. 2023 yılında ise 402 yapı ruhsatı, 129 yapı kullanma izin belgesi düzenlendi. Bu veriler, ilçemizde modern yapılaşmanın arttığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde belediyenin gerçekleştirdiği imar uygulamaları ve parselasyon çalışmaları sonucu 4 milyon 485 bin 287 metrekarelik alanın düzenlendiğini aktaran Özdoğan, imar uygulamaları ve parselasyon çalışmalarının Hacılar'ın daha modern ve estetik görünüme kavuşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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