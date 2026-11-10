Hacılar'da 400 milyon liralık ulaşım yatırımı - Son Dakika
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Hacılar'da 400 milyon liralık ulaşım yatırımı

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Hacılar Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında asfalt serimine başlandı.

Hacılar Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında asfalt serimine başlandı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 7,5 kilometrelik güzergahta 350 milyon lira altyapı ve 50 milyon lira üstyapı olmak üzere toplam 400 milyon liralık yatırım gerçekleştiriliyor.

İlçede Beğendik, Şakar Çiftliği, Zeynepkaya, Şehit Rüştü Bayram ve Eşmecik bölgelerini kapsayan güzergahta asfalt serim çalışmaları başladı.

Hacılar Belediye Başkan Vekili Ahmet Bostancı, Şakar Eşmecik Caddesi OSB Kavşağı'nda başlayan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Bostancı, ilk etapta Şakar Eşmecik Caddesi'nin 1,2 kilometrelik bölümünde başlayan asfalt seriminin, Şehit Rüştü Bayram ve Zeynepkaya caddelerinde devam edeceğini, yaklaşık 6 kilometrelik güzergahın daha asfaltla buluşturulacağını belirtti.

İlçede ulaşım konforunu artırmaya yönelik yatırımların aralıksız sürdüğünü anlatan Bostancı, yaz boyunca gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına geçildiğini, çalışmaların kış şartları ağırlaşmadan tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bostancı, ilçenin ulaşım ağını güçlendirecek yatırımların Hacılar için büyük önem taşıdığını belirterek, desteklerini esirgemeyen Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
Kayseri Büyükşehir BelediyesiYerel YönetimBelediyeHacılarUlaşımGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hacılar'da 400 milyon liralık ulaşım yatırımı - Son Dakika
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