Hacılar'da Konut ve Ticari Parsel İhalesi

Hacılar Belediyesi, ilçeye yeni yatırımlar kazandırmak ve şehirleşme sürecine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ihaleyle 5 konut ve villa parseli ile 2 ticari parsel satışa sunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos Çarşamba saat 14.00'te Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde ihale gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yapılacak ihalenin Hacılar'ın gelişiminde önemli bir adım olacağını belirterek, "Hacılar halihazırda modern bir ilçe. Bizim hedefimiz, daha da gelişen, daha da modernleşen bir Hacılar ortaya koymak. Bu ihale, ilçemize yeni yatırımlar kazandırarak hemşehrilerimize daha yüksek yaşam standartları sunacak." ifadelerini kullandı.