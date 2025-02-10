Hacılar'daki Renkli Evler Karla Kaplandı - Son Dakika
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Hacılar'daki Renkli Evler Karla Kaplandı

Hacılar\'daki Renkli Evler Karla Kaplandı

Kayseri Hacılar'daki renkli evler, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı.

10.02.2025 10:17
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Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yüzlerce ev, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kentte bir süredir etkili olan kar yağışının ardından birçok ilçede bulunan yapılar beyaz örtüyle kaplandı.

Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.

Sarı, kırmızı, yeşil, mavi, kahverengi, turuncu, pembe ve mor gibi renklerin kar beyazıyla iç içe geçmesi, AA muhabiri tarafından dronla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alanın dış cephe boyaması yaklaşık 2 yıl önce yapılmıştı.

Kaynak: AA

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