Hacılar-Erciyes Yolu Gelişiyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar- Erciyes yolunda yürütülen çalışmaların ilçenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, Hacılar'dan geçen ve Develi ile Erciyes Tekir Yaylası'na bağlantı sağlayacak yolun büyük bir kısmında yol açma çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Bu güzergahla ilgili yoğun talep aldıklarını aktaran Özdoğan, "Yasal sorumluluk karayollarına ait olsa da bu projenin ilçemiz adına taşıdığı önemin farkındayız ve süreci en başından itibaren yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında mevcut virajlı yolun ortadan kaldırılacağını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu bölgede bazı yapılar Karayolları ile işbirliği içinde yıkıldı. Elektrik, doğal gaz ve su hatlarının da yerlerinin değiştirilmesiyle birlikte altyapı uyumlaştırılıyor. Böylece, yolun genişliği hem ulaşım güvenliğini artıracak hem de ilçemize değer katacak. Bu proje tamamlandığında, Develi'ye ve Erciyes Tekir Kapı'ya ulaşmak isteyen vatandaşlarımız, Hacılar güzergahını daha sık tercih edecek. havaalanı ve şehir merkezinden batı aksı üzerinden ulaşım daha kolay hale gelecek. Bu da Hacılar'ın cazibesini artıracak, ticaret, konut yatırımları ve genel ekonomik canlılık anlamında ilçemize önemli katkılar sağlayacak."

Özdoğan, yürütülen çalışmalar için Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.