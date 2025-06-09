Hacılar Mukaddes Topraklardan Veda Ediyor - Son Dakika
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Hacılar Mukaddes Topraklardan Veda Ediyor

Hacılar Mukaddes Topraklardan Veda Ediyor
09.06.2025 17:32
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Müslüman hacılar, Kabe'den veda tavafı yaparak kutsal topraklara veda etmeye hazırlanıyor.

Mukaddes topraklardaki görevlerini tamamlayarak hacı olan yüz binlerce Müslüman, Kabe'den "veda tavafı" yaparak ayrılıyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğuyla mukaddes topraklara vedaya hazırlanıyor.

Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi.

Vekaletle kurbanları kesilip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşlamayı sürdürdü.

Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taşı bayramın ikinci ve üçüncü günü sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a attı.

Şeytan taşlamanın ardından büyük çoğunluğu yakında veda edecekleri Kabe'ye yönelen hacılar, veda tavafı yapmak üzere Cemerat'tan Mescid-i Haram'a yürüdü.

Buraya ulaşan hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Mekke'ye veda

Hacıların mukaddes yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara gelen hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar yarından itibaren kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek.

Kutsal topraklardan Türkiye'ye dönüşler yarın başlayacak, son kafile ise 7 Temmuz'da Medine'den hareket edecek.

Hacılar veda duygularını paylaştı

İstanbul'dan gelen Abdullah Yiğit, AA muhabirine, hac görevinin ummadığı kadar rahat geçtiğini, veda zamanı geldiğinden duygulandığını söyledi.

Hacca gelmeden de çok heyecan yaşadığını anlatan Yiğit, "4 ay boyunca 'ne olacak, neler göreceğiz, nasıl yaşayacağız' diye çok heyecanlı geçmişti. Şimdi ise ayrılmanın hüznü çöktü omuzlarıma. İnşallah tekrar umreye gelmek istiyorum." dedi.

Yiğit, kaçak gelenlerin önüne geçmek için alınan tedbirin yerinde olduğunu, çok sıkı kontrollerden geçerek tıkanıklık, izdiham olmadan kolaylıkla ibadetlerini yerine getirdiklerini dile getirdi.

Hacca gitmeyi bekleyen çok kişi olduğuna değinen Yiğit, "Gelmek isteyen herkese Allah'ım nasip etsin. 50 yaşında hacca gelmek nasip oldu. Ayrılmanın hüznü içime çökmüş durumda." ifadesini kullandı.

"Ümmet, Filistin için çok dua ediyor"

Kadir Çelikiz ise 13 yıllık hac hasretinin çıkan kura sayesinde bu yıl sona erdiğini, eşiyle geldiği hacda güzel program icra edildiğini belirtti.

Devlet yetkilileri ile Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür eden Çelikiz, şunları kaydetti:

"Bilmediğimiz, tanımadığımız aynı kıbleye yöneldiğimiz, aynı ilaha iman ettiğimiz nice güzel kardeşlerimizle bir aradayız. Vedalaşacağız, ardından Medine'ye geçeceğiz ve yurdumuza döneceğiz. Bu güzelliği görmeyi bekleyen nice kardeşimiz var, onlara da bu duyguları yaşamak nasip olsun. Ne kadar şükretsek az. Özellikle tavaf ederken, tüm ziyaret ve ibadet alanlarında ümmet, Filistin için çok dua ediyor, Gazzeli kardeşlerimizi unutmuyor. Allah Filistin'deki, Gazze'deki, nice mazlum ve mağdur coğrafyadaki kardeşlerimize yardım eylesin. Tüm ümmet için tüm kardeşlerimiz için dua ettik."

Tokat'tan gelen Şeref Demir de hacca gitmek için 15 yıl beklediğini, sonunda nasip olduğunu anlattı.

Arınmanın, temizlenmenin önemini ifade eden Demir, "Allah halimizi korumayı nasip etsin. Gazze'deki kardeşlerimiz çok sıkıntıda, Rabb'im yardım etsin, Kabe'nin hürmetine refaha kavuştursun, zafer nasip etsin." dedi.

Hacca gitmenin de ayrılacak olmanın da duygulu olduğunu vurgulayan Demir, hac vazifesinde sürekli ibadet ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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