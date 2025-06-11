Hacıların Medine'deki İbadet ve Ziyaretleri

Mekke'de hacı olan Müslümanlar, mübarek topraklardaki ikinci durakları Medine'de, mukaddes mekan ve alanları ziyaret edip namaz kılıyor, dua ediyor.

Mukaddes yolculuğun Mekke'deki kısmından sonra Hazreti Muhammed'e kucak açan kutlu şehir Medine'ye gelen hacılar, Mescid-i Nebevi'de (Peygamber'in mescidi) yoğunluk oluşturuyor.

Hacılar, Mescid-i Nebevi'de önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor, ardından ise mobil uygulama üzerinden aldıkları randevuyla İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp, dua ediyor.

Mescid-i Nebevi'nin yanında yer alan 10 bin civarında sahabenin mezarının bulunduğu Cennet-ül Baki'ye müsaade edilen saatlerde gidebilen hacılar, dua ediyor.

Hacılar, ibadetlerinin yanı sıra İslam tarihi açısından önem arz eden mukaddes mekan ve alanları da ziyaret ediyor.

Uhud ve "Okçular Tepesi"

İslam tarihinin dönüm noktalarından olan Uhud Savaşı'nın yaşandığı Uhud Dağı, Medine'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Hazreti Peygamberin "Ne olursa olsun terk etmeyin" uyarısına rağmen savaş kazanıldığı zannıyla okçuların terk ettiği tepede yaşananlar kafile başkanlarınca hacılara aktarılıyor. Ayneyn Tepesi, (Okçular Tepesi)'ne çıkan hacılar, kafile başkanlarınca bilgilendirildikten sonra Hazreti Muhammed'in amcası Hazreti Hamza'nın da aralarında bulunduğu, savaşta şehit olan 70 sahabenin kabrini ziyaret ediyor.

"İki kıbleli" mescid

Hacıların ilgi gösterdiği yerlerden biri de Kıbleteyn Mescidi. Hicretten yaklaşık 1,5 yıl sonra ashabı ile Selemeoğulları Mescidi'nde yönlerini Mescid-i Aksa'ya dönerek öğle namazı kılan Hazreti Muhammed'e, cemaatin artık yönünü Mescid-i Haram'a (Kabe'ye) dönerek ibadet etmesi vahyedildi. Kudüs'e doğru dönülerek başlanılan namaz, Mekke'deki Kabe'ye yönelerek tamamlandı. Hacılar, buradan da namaz kılıp dualar ederek ayrıldı.

İslam tarihindeki ilk mescid: Kuba

Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicret ederken konakladığı yerde kısa sürede inşa edilen, "İslam'ın ilk mescidi" olarak anılan Kuba Mescidi de ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Hacılar Kuba Mescidi'nde namaz kılıp dua etti.

Hendek Savaşı'nın yapıldığı alan ve burada gözetleme kuleleri olarak inşa edilen irili ufaklı mescitlerden oluşan Yedi Mescitler (Mesacid-i Seb'a) bölgesi ile Cuma Mescidi de hacılar tarafından ziyaret ediliyor.

Hacılar, mukaddes yerlerde duygularını anlattı

Almanya'dan gelen hacı Hasan Saçkan, AA muhabirine, Uhud Dağı'nın eteklerindeki Ayneyn Tepesi'nde olmanın anlamını yaşamaya çalıştığını söyledi.

Ziyaret ettiği yerlerin hikmetlerini anlamaya çalıştığını belirten Saçkan, "Peygamber efendimizin bizlere sahabe efendilerimizin üzerinden verdikleri öğütleri inşallah almaya çalışacağız. Memleketimize çok selam gönderiyoruz." dedi.

Kayseri'den gelen hacı Yusuf Çakmak da "Cenabıallah biz aciz kullarını buraya davet etti. Ne mutlu bize. Kurban olduğum Allah tüm Müslümanları affeylesin. Buralar çok güzel, her şey düzenli ve tertipli. İyi bir hizmet görerek görevlerimizi yerine getiriyoruz. Dualar ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen hacı Adnan Kanıkoğlu, mukaddes yerleri, beldeleri görmenin nasip olduğunu dile getirerek, "Medine'de çok güzel bir tur oldu. Mekke'de farz görevimizi yerine getirdik. Hamdolsun, çok mutlu ve huzurluyuz. Allah nasip ederse yarın döneceğiz. Önemli olan bundan sonra da hayatımıza tatbik etmek. Burada yaşananlar, hissedilenler anlatılamaz. Bunları anlatmaya kelimeler yetmiyor." ifadesini kullandı.