Hacıyev: Barış Anlaşması için Engel Yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a yönelik toprak iddiası içeren maddenin çıkarılması halinde barış anlaşmasının nihai olarak imzalanmasının önünde herhangi bir engel görmediklerini belirtti.

Hacıyev, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) ile Kültürlerarası Ağ Derneği işbirliğinde düzenlenen "Barışın Coğrafyası Karabağ: Güney Kafkasya'da İmar, İstikrar ve Bölgesel İşbirliği" programı kapsamında Anadolu Ajansı (AA) muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Washington'da imzalanan barış anlaşmasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtiğini hatırlatan Hacıyev, bu sürecin Azerbaycan'ın barışa bağlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Ermenistan'da seçimlerin ardından yeni anayasa hazırlık sürecini yakından takip ettiklerini belirten Hacıyev, "Ermenistan anayasasında Azerbaycan'a karşı bir toprak iddiası konusu var. Biz de onun yeni anayasada olmamasını yani çıkarılmasını bekliyoruz. Ermenistan tarafından da böyle niyetler var." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, "Ermenistan'da referandum yapılıp yeni anayasa kabul edildiği ve buradaki olan o maddenin anayasadan çıkarıldığı takdirde biz barış anlaşmasının nihai olarak imzalanması için herhangi bir engel ve problem görmüyoruz." diye konuştu.

Bölgede fiili anlamda barış ortamının bulunduğunu vurgulayan Hacıyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesi yönündeki çabaların sürdüğünü aktardı.

Karabağ'da 9 şehir ve 300 köy yeniden inşa ediliyor

Karabağ'daki yeniden imar çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Hacıyev, bölgede kapsamlı bir inşa sürecinin devam ettiğini söyledi.

Hacıyev, "Karabağ'da bugün 9 şehir ve 300 köyü sıfırdan inşa ediyoruz. Yani yeni şehirler, yeni kasabalar ve yeni köyler kuruluyor." dedi.

Kısa sürede bölgede binlerce kilometrelik yol, köprü ve tünel inşa edildiğini aktaran Hacıyev, yaklaşık 60 bin kişinin Karabağ'da yaşamaya, çalışmaya ve eğitim görmeye başladığını belirtti.

Öte yandan mayın tehdidinin devam ettiğini vurgulayan Hacıyev, mayın temizleme faaliyetleri sayesinde vatandaşların kademeli olarak şehir ve kasabalara yerleştirildiğini ifade etti.

Hacıyev, "Doğal bir cennet olan Karabağ'da bir cennet yaratma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

"Ermenistan ve ABD tarafından verilen sinyaller, inşaat çalışmalarının bu yıl başlayacağını gösteriyor"

Zengezur Koridoru'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hacıyev, "Ermenistan ve ABD tarafından verilen sinyaller, fizibilite çalışmalarının artık son aşamada olduğunu ve inşaat çalışmalarının bu yıl başlayacağını gösteriyor." diye konuştu.

Azerbaycan tarafında Bakü'den Zengilan'a uzanan çift yönlü kara yolunun son aşamaya geldiğini, demir yolu hattının da tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Hacıyev, Nahçıvan'daki demir yolu altyapısının yeniden inşa edildiğini söyledi.

Türkiye'nin de Kars-Iğdır demir yolu hattını inşa ettiğini hatırlatan Hacıyev, bu projelerin tamamlanmasıyla Nahçıvan'ı Türkiye'ye bağlayacak demir yolu hattının hayata geçirileceğini ifade etti.

Hacıyev, "Ermenistan ve ABD'nin Zengezur Koridoru yani Trump Koridoru olarak adlandırdıkları projenin inşaat sürecini de başlatmalarını bekliyoruz." dedi.

"Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalamaya çalışanları hain olarak adlandırıyorum"

Türk halkına mesaj da veren Hacıyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin tarihi miras olduğunu belirterek "Türkiye ve Azerbaycan, dünya için kardeşliğin bir örneğidir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ve bu dostluk, bu kardeşlik, atalarımız ve dedelerimizden bize miras kalan bir armağan ve bir hatıradır." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermek isteyen çevrelerin bulunduğunu dile getiren Hacıyev, "Bu çirkin niyetlerinin başarılı olabileceğini sanmıyorum. Yaptıkları tek şey kirli propagandadır. Türk-Azerbaycan ilişkilerini baltalamaya çalışanları hain olarak adlandırıyorum. İster Türkiye'de ister Azerbaycan'da olsunlar, böyle bir niyeti ortaya koyanlar asla hedeflerine ulaşamazlar. Çünkü etle tırnak arasına kimse giremez." ifadelerini kullandı.

Hacıyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin halkların iradesi ve iki ülke cumhurbaşkanlarının liderliğiyle daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.