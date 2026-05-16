Hadaş Partisi'nde Yeni Lider: Yusuf Cabirin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hadaş Partisi'nde Yeni Lider: Yusuf Cabirin

16.05.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eymen Avde'nin yerine Yusuf Cabirin, Hadaş Partisi'nin yeni lideri olarak seçildi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş Partisi'nin liderliğine görevi bırakacağını duyuran Milletvekili Eymen Avde'nin yerine Yusuf Cabirin seçildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, bu yıl yapılacak genel seçimler öncesi sol eğilimli Hadaş'ın yeni liderini belirlemek için bugün parti içi ön seçim yapıldığı belirtildi.

Seçimde Eymen Avde'nin yerine Cabirin'in yeni lider olarak seçildiği kaydedildi.

İsrail basını, Cabirin'in Hadaş liderliğine seçilmesinin İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört partinin "Ortak Liste" ile seçimlere girmesi için yürütülen ancak tıkanan müzakereleri yeniden canlandırabileceğini aktardı.

Hukukçu ve insan hakları aktivisti kimliğiyle de tanınan Cabirin, İsrail Meclisi'nde 2015 ile 2021 yılları arasında milletvekilliği görevini yürütmüştü.

Hadaş liderliğini Cabirin'e devreden Milletvekili Eymen Avde daha önce parti liderliğine aday olmayacağını duyurmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört partinin lideri, bu yıl yapılacak genel seçimlere "Ortak Liste" ile girmek için ocak ayında ön anlaşma imzalamıştı.

İsrail'de 2019 yılında yapılan seçimlerde Hadaş, Balad, Ta'al ve Ra'am partilerinin bir araya gelerek kurduğu Ortak Liste, 13 sandalye çıkararak 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nin en büyük üçüncü grubu olmayı başarmıştı.

Ortak Liste bir sonraki yıl yapılan erken seçimlerde ise milletvekili sayısını 15'e çıkarmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadaş Partisi'nde Yeni Lider: Yusuf Cabirin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:52:34. #7.13#
SON DAKİKA: Hadaş Partisi'nde Yeni Lider: Yusuf Cabirin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.