Hadaş Partisi'nde Yeni Lider: Yusuf Cabirin

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş Partisi'nin liderliğine görevi bırakacağını duyuran Milletvekili Eymen Avde'nin yerine Yusuf Cabirin seçildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, bu yıl yapılacak genel seçimler öncesi sol eğilimli Hadaş'ın yeni liderini belirlemek için bugün parti içi ön seçim yapıldığı belirtildi.

Seçimde Eymen Avde'nin yerine Cabirin'in yeni lider olarak seçildiği kaydedildi.

İsrail basını, Cabirin'in Hadaş liderliğine seçilmesinin İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört partinin "Ortak Liste" ile seçimlere girmesi için yürütülen ancak tıkanan müzakereleri yeniden canlandırabileceğini aktardı.

Hukukçu ve insan hakları aktivisti kimliğiyle de tanınan Cabirin, İsrail Meclisi'nde 2015 ile 2021 yılları arasında milletvekilliği görevini yürütmüştü.

Hadaş liderliğini Cabirin'e devreden Milletvekili Eymen Avde daha önce parti liderliğine aday olmayacağını duyurmuştu.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört partinin lideri, bu yıl yapılacak genel seçimlere "Ortak Liste" ile girmek için ocak ayında ön anlaşma imzalamıştı.

İsrail'de 2019 yılında yapılan seçimlerde Hadaş, Balad, Ta'al ve Ra'am partilerinin bir araya gelerek kurduğu Ortak Liste, 13 sandalye çıkararak 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nin en büyük üçüncü grubu olmayı başarmıştı.

Ortak Liste bir sonraki yıl yapılan erken seçimlerde ise milletvekili sayısını 15'e çıkarmıştı.