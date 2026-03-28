Hadim-Alanya Yolu İçin Kar Temizleme Çalışmaları

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hadim-Alanya kara yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Karayolları ekipleri, yaklaşık 1900 rakımlı Hadim-Beyreli bölgesinde iş makineleriyle kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, bölgede yer yer bir metreyi aşan karı kısa sürede temizleyerek, yolun yeniden trafiğe açılmasını hedefliyor.
