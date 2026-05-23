Hadramevt Koruma Güçleri Entegre Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hadramevt Koruma Güçleri Entegre Oluyor

23.05.2026 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hadramevt Valisi, koruma güçlerinin orduya entegrasyonu için kayıt işlemlerini başlattı.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi ve Hadramevt Valisi Salim el-Hanbaşi, "Hadramevt Koruma Güçleri" mensuplarının ordu ve güvenlik kurumlarına entegrasyonu için kayıt işlemlerinin başlatılması talimatını verdi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Vali Hanbaşi, Mukalla kentinde söz konusu güçlerin liderleriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda, Hadramevt Kabileleri İttifakı'na bağlı "Hadramevt Koruma Güçleri" mensuplarının durumu, ordu ve güvenlik kurumlarına entegrasyon mekanizması ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli askeri ve güvenlik birimlerine dahil edilmeleri ele alındı.

Hanbaşi, Hadramevt'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ayrıca feshedilen Güney Geçiş Konseyi (GGK) unsurlarıyla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin listeyi teslim aldı.

Vali Hanbaşi, "Hadramevt Koruma Güçleri" mensuplarının tamamını kapsayan detaylı bir listenin hazırlanması amacıyla özel bir komite kurulması talimatını verdi.

Böylece, Yemen Başkanlık Konseyi ve ilgili kurumların onaylayacağı prosedürler doğrultusunda söz konusu güçlerin resmi olarak ordu ve güvenlik kurumlarına entegre edilmesinin önü açılmış olacak.

Hadramevt ocak ayında BAE destekli GGK'dan geri alınmıştı

Söz konusu adımlar, Yemen hükümetinin ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'nın bir ay süren hakimiyetinin ardından Hadramevt üzerindeki kontrolü yeniden sağlamasından aylar sonra geldi.

Bu süreç, güçlerin birleştirilmesi ve vilayette normalleşmenin sağlanmasına yönelik çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hadramevt Kabileleri İttifakı, 2013 yılında, vilayette hakların korunması ve güç ile kaynakların adil paylaşımını talep eden kabilevi ve toplumsal bir oluşum olarak kurulmuştu.

"Hadramevt Koruma Güçleri" de ocak ayında dağılmadan ve vilayetten çekilmeden önce GGK unsurlarına karşı hükümet güçlerine destek vermişti.

GGK, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kendisini ve tüm ana ile alt organlarını feshettiğini, ayrıca Yemen içindeki ve dışındaki tüm ofislerini kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadramevt Koruma Güçleri Entegre Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat’ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı Yardım etmek isterken canından oldu: Yozgat'ta kaza yerinde otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı
İzmir’de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza İzmir'de doktora darp davasında sanığa 24 ay taksitle ceza
Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı Bernardo Silva gelecekte transfer olmak istediği takımı açıkladı
Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti Karşıyaka Stadı için beklenen karar meclisten geçti

19:42
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
19:30
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
Trump kafa karıştıran sosyal medya paylaşımlarına yine başladı
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 20:15:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Hadramevt Koruma Güçleri Entegre Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.