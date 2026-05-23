Hadramevt Koruma Güçleri Entegre Oluyor

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi ve Hadramevt Valisi Salim el-Hanbaşi, "Hadramevt Koruma Güçleri" mensuplarının ordu ve güvenlik kurumlarına entegrasyonu için kayıt işlemlerinin başlatılması talimatını verdi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre Vali Hanbaşi, Mukalla kentinde söz konusu güçlerin liderleriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda, Hadramevt Kabileleri İttifakı'na bağlı "Hadramevt Koruma Güçleri" mensuplarının durumu, ordu ve güvenlik kurumlarına entegrasyon mekanizması ile güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli askeri ve güvenlik birimlerine dahil edilmeleri ele alındı.

Hanbaşi, Hadramevt'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ayrıca feshedilen Güney Geçiş Konseyi (GGK) unsurlarıyla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin listeyi teslim aldı.

Vali Hanbaşi, "Hadramevt Koruma Güçleri" mensuplarının tamamını kapsayan detaylı bir listenin hazırlanması amacıyla özel bir komite kurulması talimatını verdi.

Böylece, Yemen Başkanlık Konseyi ve ilgili kurumların onaylayacağı prosedürler doğrultusunda söz konusu güçlerin resmi olarak ordu ve güvenlik kurumlarına entegre edilmesinin önü açılmış olacak.

Hadramevt ocak ayında BAE destekli GGK'dan geri alınmıştı

Söz konusu adımlar, Yemen hükümetinin ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli GGK'nın bir ay süren hakimiyetinin ardından Hadramevt üzerindeki kontrolü yeniden sağlamasından aylar sonra geldi.

Bu süreç, güçlerin birleştirilmesi ve vilayette normalleşmenin sağlanmasına yönelik çabaların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hadramevt Kabileleri İttifakı, 2013 yılında, vilayette hakların korunması ve güç ile kaynakların adil paylaşımını talep eden kabilevi ve toplumsal bir oluşum olarak kurulmuştu.

"Hadramevt Koruma Güçleri" de ocak ayında dağılmadan ve vilayetten çekilmeden önce GGK unsurlarına karşı hükümet güçlerine destek vermişti.

GGK, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kendisini ve tüm ana ile alt organlarını feshettiğini, ayrıca Yemen içindeki ve dışındaki tüm ofislerini kapattığını duyurmuştu.