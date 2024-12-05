Hafik\'te Soğuk Hava ve Sis Etkili

Sivas'ın Hafik ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Hafik ilçesinde bazı çeşmeler dondu.
İlçeden geçen ve sisin etkili olduğunu D-200 kara yolunda sürücüler dikkatli şekilde ilerledi.
Trafik ekipleri de sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hız yapmamaları için uyardı.
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