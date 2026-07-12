Hafızlara İcazet Töreni

İstanbul Müftülüğü tarafından düzenlenen "Dülgerzade Aşere Takrib Tayyibe Kursu 7. Dönem Kurra Hafızlarının İcazet Merasimi" gerçekleştirildi.

Fatih Camisi'nde düzenlenen programda, 3,5 yıl süren kıraat eğitimini tamamlayan 18 hafız "Aşere Takrib İcazeti" aldı.

Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, icazet merasimi gibi anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetini dinlemenin manevi önemine işaret eden Leblebicier, "Kur'an-ı Kerim Müslümanlar için en önemli rehber, baş tacı kitabımız, kutsalımız. Onu okuduğumuzda ayrı bir zevk, dinlediğimizde ayrı bir zevk alıyoruz. Anlamını okuyup anlamaya çalıştığımızda çok değişik alemlere dalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Abdulkadir Boşal da katıldı.